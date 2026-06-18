SOS, геолокация и видео: "умные жетоны" для скорой помощи внедрили в Шымкенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте запустили новую систему безопасности для бригад скорой помощи, которая включает "умные жетоны", видеомониторинг и технологии искусственного интеллекта.
Проект охватывает 120 медицинских бригад, работающих ежедневно по всему городу.
Инициатива направлена на повышение безопасности медицинских работников, которые всё чаще сталкиваются с агрессией во время выездов.
Как работает система
Каждому сотруднику скорой помощи выдали "умный жетон" – компактное устройство, которое постоянно передаёт данные о местоположении и состоянии бригады.
В случае опасности медик может нажать кнопку SOS. После этого сигнал мгновенно поступает в диспетчерские службы и ситуационные центры, где в режиме реального времени отображается информация о бригаде.
Операторы видят геолокацию, уровень заряда устройства и видеотрансляцию с места происшествия, что позволяет быстрее оценить ситуацию и направить помощь.
Роль ИИ
В систему встроено около 20 алгоритмов искусственного интеллекта. Они анализируют поступающие данные и помогают выявлять потенциально опасные ситуации.
Система способна реагировать на голосовые сигналы о помощи, распознавать тревожные сигналы, фиксируют падение человека, определяют признаки нападения, наличие оружия, а также могут распознавать разыскиваемых лиц. Также реагируют на слова вроде "Помогите!".
Все данные передаются в Ситуационный центр Министерства здравоохранения, региональные центры и диспетчерские службы скорой помощи.
Тестирование
Перед запуском система прошла этап тестирования в реальных условиях. Медицинские бригады участвовали в апробации и помогали дорабатывать функционал, чтобы он соответствовал реальной работе на вызовах.
Разработчики отмечают, что опыт Шымкента может быть масштабирован на другие регионы страны. В дальнейшем система может стать частью единой цифровой платформы экстренной медицинской помощи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Один из крупнейших НПЗ России приостановил работу
- Казахстан накроют грозы и 38-градусная жара
- Прогноз погоды на июль 2026 в Казахстане: где ожидается жара до +46 градусов и сильные дожди
- Жара до +43 градусов и грозы: прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июня
- Стало известно, кто устроил пожар на детской площадке в Триатлон-парке Астаны