SOS, геолокация и видео: "умные жетоны" для скорой помощи внедрили в Шымкенте

В Шымкенте запустили новую систему безопасности для бригад скорой помощи, которая включает "умные жетоны", видеомониторинг и технологии искусственного интеллекта.

Проект охватывает 120 медицинских бригад, работающих ежедневно по всему городу.

Инициатива направлена на повышение безопасности медицинских работников, которые всё чаще сталкиваются с агрессией во время выездов.

Как работает система

Каждому сотруднику скорой помощи выдали "умный жетон" – компактное устройство, которое постоянно передаёт данные о местоположении и состоянии бригады.

В случае опасности медик может нажать кнопку SOS. После этого сигнал мгновенно поступает в диспетчерские службы и ситуационные центры, где в режиме реального времени отображается информация о бригаде.

Операторы видят геолокацию, уровень заряда устройства и видеотрансляцию с места происшествия, что позволяет быстрее оценить ситуацию и направить помощь.

Роль ИИ

В систему встроено около 20 алгоритмов искусственного интеллекта. Они анализируют поступающие данные и помогают выявлять потенциально опасные ситуации.

Система способна реагировать на голосовые сигналы о помощи, распознавать тревожные сигналы, фиксируют падение человека, определяют признаки нападения, наличие оружия, а также могут распознавать разыскиваемых лиц. Также реагируют на слова вроде "Помогите!".

Все данные передаются в Ситуационный центр Министерства здравоохранения, региональные центры и диспетчерские службы скорой помощи.

Тестирование

Перед запуском система прошла этап тестирования в реальных условиях. Медицинские бригады участвовали в апробации и помогали дорабатывать функционал, чтобы он соответствовал реальной работе на вызовах.

Разработчики отмечают, что опыт Шымкента может быть масштабирован на другие регионы страны. В дальнейшем система может стать частью единой цифровой платформы экстренной медицинской помощи.