В селе Толе-би Жамбылской области бытовая ссора между соседями завершилась поножовщиной, передает BAQ.KZ. По данным суда, в сентябре 2025 года 47-летний местный житель Д. поссорился с соседом из-за строительных инструментов. Словесный конфликт перерос в драку, во время которой мужчина схватил нож и ударил оппонента в живот. Потерпевший был доставлен в больницу с тяжким ранением.

Прокурор просил назначить подсудимому 3 года лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Потерпевший заявил, что простил подсудимого и не имеет к нему претензий, — говорится в материалах суда.

Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей и заключения экспертиз. Суд учёл признание вины, раскаяние и прощение потерпевшего, однако отметил, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Шуский районный суд Жамбылской области признал Д. виновным по ч.1 ст.106 УК и приговорил его к трём годам лишения свободы. С применением ст.63 УК наказание признано условным. Приговор вступил в законную силу.