В области Абай прокуратура выявила нарушения в сфере землепользования и охраны леса, а именно факты незаконного занятия государственных земель и незаконной порубки леса, передает BAQ.KZ.

Так, в Успенском лесничестве Новошульбинского филиала незаконно срубили 92 сосны общим объемом 96,7 м³. Причиненный ущерб составил более 760 тысяч тенге.

– По данному факту прокуратурой района материалы зарегистрированы в КУИ и направлены в органы полиции, начато досудебное расследование. По акту надзора прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица лесного хозяйства, – сообщили в прокуратуре области Абай.

Кроме того, должностные лица Иле-Алатауского государственного национального природного парка и РГУ ГЛПР "Ертіс орманы" без законных оснований разместили заготовленную древесину на пастбищных угодьях населенных пунктов Успенка и Поднебесное. Данные земельные участки в землепользование РГУ не предоставлялись.

По фактам незаконного использования земель два должностных лица РГУ ГЛПР "Ертіс орманы" привлечены к административной ответственности и заплатили штрафы.