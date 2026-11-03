Состояние детей из Казахстана, отравившихся в Узбекистане, остаётся стабильным - Минздрав

Состояние казахстанских детей, проходящих лечение в Узбекистане после пищевого отравления, оценивается как стабильное. На данный момент вопрос об их возвращении на родину не рассматривается. Однако Казахстан готов организовать транспортировку, если возникнет такая необходимость. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По ее словам, Министерство здравоохранения Казахстана с самого начала поддерживает постоянную связь с послом страны в Узбекистане Ералы Тугжановым. Ведомство отслеживает состояние каждого ребёнка в режиме онлайн.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, в том числе в соответствии с казахстанскими протоколами лечения. Состояние детей оценивается как стабильное. Кроме того, вице-министр здравоохранения провёл специальное совещание и продолжает получать информацию о состоянии каждого ребёнка.

“В настоящее время необходимости в транспортировке детей в Казахстан нет. Тем не менее казахстанская сторона готова организовать их возвращение при необходимости”, – подчеркнула Альназарова.

Отмечено, что для этого в Шымкенте и Туркестанской области заранее подготовили необходимые больничные места, медицинских специалистов и лекарственные препараты.

Министр также уточнила, что речь идёт о пищевом отравлении. В настоящее время узбекская сторона проводит дополнительные исследования, которые должны помочь установить подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте госпитализировали 15 юных футболистов из Казахстана, участвующих в международном футбольном фестивале Dostlik Cup 2026. Детям стало плохо после завтрака в гостинице.