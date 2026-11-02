Массовое отравление под вопросом: почему 15 казахстанских футболистов попали в больницу

В Ташкенте госпитализировали 15 юных футболистов из Казахстана, участвующих в международном футбольном фестивале Dostlik Cup 2026. Детям стало плохо после завтрака в гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

По предварительным данным, у детей появились боли в животе и повысилась температура. После первичного обследования врачи предположили, что причиной ухудшения самочувствия могло стать пищевое отравление. Однако точная причина недомогания пока не установлена.

Примечательно, что у восьми детей, которые не ели яйца на завтрак, никаких симптомов заболевания не наблюдалось. Ожидается, что окончательные результаты лабораторных исследований станут известны в течение 12 часов.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что дипломаты проинформированы о произошедшем. Все граждане Казахстана, нуждающиеся в помощи, госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Казахстанские дипломаты установили связь с родственниками наших соотечественников и медицинскими учреждениями. Ситуация находится на постоянном контроле», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время состояние здоровья детей и обстоятельства произошедшего остаются под контролем. Установить точную причину предполагаемого отравления позволит получение результатов лабораторных исследований.