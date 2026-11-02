Массовое отравление под вопросом: почему 15 казахстанских футболистов попали в больницу
Состояние юных спортсменов, приехавших на международный футбольный фестиваль, резко ухудшилось после завтрака в гостинице.
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В Ташкенте госпитализировали 15 юных футболистов из Казахстана, участвующих в международном футбольном фестивале Dostlik Cup 2026. Детям стало плохо после завтрака в гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.
По предварительным данным, у детей появились боли в животе и повысилась температура. После первичного обследования врачи предположили, что причиной ухудшения самочувствия могло стать пищевое отравление. Однако точная причина недомогания пока не установлена.
Примечательно, что у восьми детей, которые не ели яйца на завтрак, никаких симптомов заболевания не наблюдалось. Ожидается, что окончательные результаты лабораторных исследований станут известны в течение 12 часов.
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что дипломаты проинформированы о произошедшем. Все граждане Казахстана, нуждающиеся в помощи, госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Казахстанские дипломаты установили связь с родственниками наших соотечественников и медицинскими учреждениями. Ситуация находится на постоянном контроле», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время состояние здоровья детей и обстоятельства произошедшего остаются под контролем. Установить точную причину предполагаемого отравления позволит получение результатов лабораторных исследований.
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