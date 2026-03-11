Состояние Трампа выросло на $1,4 млрд за год второго президентского срока
Состояние президента США Дональда Трампа выросло c $5,1 млрд в 2025 году до $6,5 млрд к марту 2026-го, согласно данным рейтинга миллиардеров мира по версии Forbes, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Как пишет издание, Трамп занял в списке 645-е место среди 3428 миллиардеров планеты. В 2025 году он занимал 700-е место.
Forbes пишет, что за 2025 год Трамп заработал около $550 млн от продаж криптовалютных токенов, выпущенных компанией World Liberty Financial. Этот проект его семья запустила в сентябре 2024-го.
Трамп также продолжает принимать знаменитостей на своих объектах недвижимости.