Состояние президента США Дональда Трампа выросло c $5,1 млрд в 2025 году до $6,5 млрд к марту 2026-го, согласно данным рейтинга миллиардеров мира по версии Forbes, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, Трамп занял в списке 645-е место среди 3428 миллиардеров планеты. В 2025 году он занимал 700-е место.

Forbes пишет, что за 2025 год Трамп заработал около $550 млн от продаж криптовалютных токенов, выпущенных компанией World Liberty Financial. Этот проект его семья запустила в сентябре 2024-го.

Кроме того, Трамп заработал еще $200 млн от продажи 49% акций World Liberty Financial фирме Aryam Investment, поддерживаемой советником по национальной безопасности ОАЭ и членом королевской семьи шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном.

Трамп также продолжает принимать знаменитостей на своих объектах недвижимости.