За год после разлива мазута в Керченском проливе на побережье Краснодарского края обнаружили 688 погибших дельфинов, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом 18 декабря сообщил научно-экологический центр спасения морских млекопитающих Дельфа. Специалисты отмечают, что последствия экологической катастрофы могут ощущаться ещё несколько лет. По данным центра, резкий рост числа погибших дельфинов пришёлся на первый месяц после аварии. Экологи предупреждают о долгосрочных рисках — увеличении заболеваний, сохраняющейся высокой смертности и снижении рождаемости из-за накопления токсинов в организме животных.

При этом в "Дельфе" подчёркивают, что не все выброшенные на берег дельфины могли погибнуть именно из-за разлива мазута: сезонные выбросы китообразных и осенние пики смертности также влияют на статистику. Экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года, когда в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера с мазутом. В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что привело к введению режима ЧС федерального уровня и стало одной из крупнейших экологических аварий в современной России.

По оценке Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 85 млрд рублей. Загрязнение затронуло пляжи Анапы, восстановление которых, по данным Минприроды РФ, планируется завершить к лету 2026 года; ранее с владельцев и фрахтователей судов уже взыскивались многомиллиардные суммы в счёт компенсации вреда экологии.