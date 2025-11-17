АО "Алатау жарық компаниясы" сообщило о возможных кратковременных отключениях электроэнергии в Алматы, передает BAQ.KZ.

Ограничения связаны с техническим обслуживанием и ремонтными работами на отдельных участках электросетей.

Работы запланированы на 17 ноября в период с 08:00 до 17:00. Под временное отключение могут попасть следующие адреса и районы:

пр. Райымбека: дома 200; 200/1–200/5; 202; 202/1–202/5; 204; 204/1–204/4; 206; 206/1–206/7; 206в; 206г; 206ж; 206к;

ул. Литейная, 4–16;

ул. Байтурсынова, 2, 4; ул. Кажгарская, 3, 5, 7; ул. Макатаева, 158;

ул. Кашгарская, 4–8; ул. Макатаева, 156; ул. Масанчи, 3–7;

ул. Умбетбаева, 162–166;

ул. Тлендиева / ул. Джандосова;

мкр. Курамыс, мкр. Алгабас;

мкр. Алгабас (отдельные участки);

ул. Довженко, ул. Дулатова, ул. Кассина, ул. Варшавская; дома 129/41, 123, 121;

ул. Баймагамбетова, 23–66; ул. Черниговская, 23–57; ул. Днепропетровская, 2–38; ул. Айтыкова, 97–146;

мкр. Орбита-1;

ул. Татыбекова, 5–30; ул. Сырымбет, 4–34; ул. Уштобинская, 13; ул. Таирова, 55–115; ул. Каратальская, 1а;

мкр. Достык: ул. Каргалинская, 1–73 и 36–76; ул. Карахан, 31–74; ул. Кеменгер, 23–73; ул. Манат, 20–62б; ул. Серегина, 35–72; ул. Трудовая, 39–76; ул. Ташкентская, 33–47.

Энергетики просят жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать использование электроприборов.