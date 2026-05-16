Сотни дорог могли построить из смертельно опасного асбеста в Венгрии

В западной части Венгрии выявили возможное массовое загрязнение дорожного покрытия асбестом, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

По данным экспертов, сотни дорог могли быть построены с использованием щебня, содержащего опасные волокна. Пострадать могли и пригороды города Сомбатхей, где в последние годы активно ведётся строительство.

Как сообщили специалисты, в течение примерно 8-10 лет в регион могли завозить щебень из австрийских карьеров. Сейчас проверяется, в каких именно районах он использовался.

Геолог Тамаш Вайшбург, бывший заведующий кафедрой минералогии Eötvös Loránd University, объясняет, что опасность асбеста связана с его волокнистой структурой. Мелкие волокна могут попадать в воздух и вдыхаться человеком. Попадая в лёгкие, они способны вызывать длительное воспаление, которое со временем может привести к развитию раковых заболеваний.

Медики также называют асбест "тихим убийцей", так как последствия контакта с ним могут проявиться через многие годы после вдыхания пыли.

По словам Вайшбурга, наибольший риск представляют дороги без асфальтового покрытия, где щебень остаётся открытым. Если же поверхность закрыта асфальтом, опасность значительно ниже. Однако при ремонте таких дорог пыль снова может стать угрозой, поэтому рабочим необходимо использовать защитные средства.

Министр окружающей среды Ласло Гайдош заявил, что уже посетил пострадавшие районы, где живут семьи с детьми. Власти ввели ограничения скорости на дорогах и начали регулярно поливать их водой, чтобы уменьшить количество пыли.

Он также отметил, что загрязнение затронуло как минимум три округа, а происхождение всех использованных материалов пока полностью не установлено. Часть карьеров уже закрыта, однако один продолжает работу. Власти намерены принять срочные меры для решения проблемы.