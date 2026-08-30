Сотни фур застряли на границе Казахстана и Кыргызстана

30 Августа 2026, 08:53
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Zuma / ТАСС 30 Августа 2026, 08:53
30 Августа 2026, 08:53
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Фото: Zuma / ТАСС

Около 400 грузовых автомобилей скопились перед пунктом пропуска «Карасу» в Жамбылской области в направлении Кыргызстана. В Комитете государственных доходов объяснили ситуацию временным ростом грузоперевозок, а также действующими температурными ограничениями для грузового транспорта на территории Кыргызстана.

Для стабилизации ситуации власти усилили работу пункта пропуска и совместно с полицией регулируют транспортный поток. Часть машин направляют на близлежащие пункты пропуска. Казахстанские службы также поддерживают постоянную связь с компетентными органами Кыргызстана.

Перевозчиков информируют о ситуации и возможных альтернативных маршрутах через специальные каналы в мессенджерах. Комитет госдоходов призвал водителей учитывать ситуацию на границе при планировании маршрутов.

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