Сотни фур застряли на границе Казахстана и Кыргызстана

Около 400 грузовых автомобилей скопились перед пунктом пропуска «Карасу» в Жамбылской области в направлении Кыргызстана. В Комитете государственных доходов объяснили ситуацию временным ростом грузоперевозок, а также действующими температурными ограничениями для грузового транспорта на территории Кыргызстана.

Для стабилизации ситуации власти усилили работу пункта пропуска и совместно с полицией регулируют транспортный поток. Часть машин направляют на близлежащие пункты пропуска. Казахстанские службы также поддерживают постоянную связь с компетентными органами Кыргызстана.

Перевозчиков информируют о ситуации и возможных альтернативных маршрутах через специальные каналы в мессенджерах. Комитет госдоходов призвал водителей учитывать ситуацию на границе при планировании маршрутов.