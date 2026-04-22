Сотни гостей, полторы тысячи делегатов: Чем удивлял первый день выставки RES 2026 EXPO

В Астане прошел первый день Международной выставки "зелёных" технологий и устойчивых решений RES 2026 EXPO. Проводят ее в рамках Регионального экологического саммита. Свое видение будущего региона на ней представили десятки компаний из 30 стран. Экспозиция охватывает множество направлений. Декарбонизация, климатические технологии, умные города и устойчивая инфраструктура. Но главное – это нетворкинг и обмен научной информацией. Наша съемочная группа приглашает вас в мир высоких технологий, созданных для заботы об окружающей среде и будущем всей планеты.