Сотни гостей, полторы тысячи делегатов: Чем удивлял первый день выставки RES 2026 EXPO
Она продлится в Астане с 22 по 24 апреля.
Сегодня 2026, 17:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
84Фото: BAQ.kz
В Астане прошел первый день Международной выставки "зелёных" технологий и устойчивых решений RES 2026 EXPO. Проводят ее в рамках Регионального экологического саммита. Свое видение будущего региона на ней представили десятки компаний из 30 стран. Экспозиция охватывает множество направлений. Декарбонизация, климатические технологии, умные города и устойчивая инфраструктура. Но главное – это нетворкинг и обмен научной информацией. Наша съемочная группа приглашает вас в мир высоких технологий, созданных для заботы об окружающей среде и будущем всей планеты.
