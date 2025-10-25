В областном центре у подножия флагштока сотни жителей региона исполнили государственный гимн, передаёт BAQ.KZ.

В празднике участвовали аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, жители города, общественные и государственные деятели, военнослужащие, ветераны.

Глава региона поздравил собравшихся с юбилеем Декларации и Днём Республики Казахстан.

"25 октября — особая дата в новейшей истории Казахстана. День Республики стал символом нашей свободы, единства и гражданской ответственности за судьбу Родины. Этот праздник напоминает о важности беречь мир, согласие и единство — главные ценности, которые позволили нам сохранить стабильность и добиться прогресса. Пусть независимость будет прочной, единство — крепким, а стабильность — надёжной опорой нашего государства! С Днём Республики!", - отметил он.

Житель Караганды Дмитрий Шафигуллин поздравил карагандинцев с Днём Республики.

"Желаю здоровья, мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в наших домах будет тепло и благополучно, а в стране — всё стабильно!", - сказал он.

День Республики объединил представителей нескольких поколений.

Государственный гимн одновременно исполнили во всех городах и районах Карагандинской области.