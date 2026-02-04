Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан выявило ряд нарушений при подаче заявок на включение в Реестр казахстанских товаропроизводителей, передает BAQ.KZ.

Проверки показали, что некоторые компании предоставляли недостоверные сведения о производственных мощностях, численности персонала и кодах продукции, а также использовали фальшивые фото- и видеоматериалы. В одном из случаев предприятие заявило более 50 сотрудников при наличии лишь одного швейного станка, а дистрибьюторский договор не подтверждал владение оборудованием.

Например, ТОО "Сервис-Фо" было отказано во включении в Реестр по причине низкого показателя производственной деятельности после цифровой верификации. При этом компании, устранившие выявленные нарушения, смогут повторно подать заявку.

В министерстве подчеркнули, что включение в Реестр возможно только при достоверных данных и наличии фактического производства, соответствующего установленным требованиям. В случае выявления нарушений ведомство оставляет за собой право отказать во включении или провести выездную проверку.

На сегодняшний день в Реестр через индустриальные сертификаты включены 1 924 предприятия. В системе авторизовались 5 435 компаний, всего подано 12 938 заявок. По итогам рассмотрения зарегистрированы 3 210 заявок от 739 субъектов, а 3 176 заявок от 497 компаний были отклонены.

Министерство призывает всех предпринимателей готовить документы ответственно и предоставлять достоверную информацию, чтобы избежать отказов и ускорить процесс включения в Реестр.