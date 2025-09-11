С начала 2025 года в Казахстане поезда были вынуждены более 1170 раз экстренно тормозить, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. В большинстве случаев причиной становились люди и животные, оказавшиеся на рельсах.

Только за один день — 10 сентября — зафиксировано 11 подобных инцидентов на станциях Шу, Усть-Каменогорск, Павлодар, Алматы, Атырау и Кандыагаш. По данным транспортной полиции, из общего числа экстренных торможений 242 случая связаны с выходом людей на пути, 890 — с домашними животными, а также зафиксированы факты пересечения полотна транспортом и наложения посторонних предметов.

Несмотря на регулярные профилактические рейды и более 9,6 тыс. встреч с населением и студентами, нарушения продолжаются. С начала года к ответственности привлечено 32 311 граждан за переход железной дороги в неположенных местах. В полиции подчеркивают: любая беспечность возле железнодорожных путей может закончиться трагедией. Особенно опасно оставлять детей без присмотра в зоне повышенного риска.