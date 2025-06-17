Сотни объектов открыты в сёлах: Минздрав отчитался об экономии 16,5 млрд тенге
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В рамках Пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Казахстане завершено строительство 479 объектов первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов на пресс-конференции СЦК по вопросам развития медицинской инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.
Из них 178 объектов построены в сёлах, где ранее полностью отсутствовали медицинские учреждения, остальные 301 объект заменили устаревшие или приспособленные здания, не соответствующие современным санитарным требованиям.
"Благодаря использованию эталонных проектов, адаптированных к пяти климатическим и сейсмическим зонам страны, удалось существенно сократить сроки проектирования и строительства, а также обеспечить экономию бюджетных средств в размере 16,5 млрд тенге", — отметил Тимур Муратов.
Он уточнил, что за счёт типовых решений скоординирировано строительство 655 объектов, что составляет около 10 % от всего фонда ПМСП в сельской местности. При этом доля отечественных товаропроизводителей в реализации проектов составила более 80 %, включая более 70 % казахстанской продукции медицинского назначения.
По данным Минздрава, до конца 2025 года планируется завершить строительство ещё 176 объектов первичной медпомощи в рамках проекта.
Проект модернизации сельской медицины направлен на повышение доступности и качества медицинских услуг в регионах, где медицинская помощь ранее была недоступна или оказывалась в неудовлетворительных условиях.
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