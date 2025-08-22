В Аргентине во время матча Кубка Южной Америки между "Индепендьенте" и "Универсидад де Чили" произошли массовые беспорядки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Встреча, проходившая на стадионе в пригороде Буэнос-Айреса, была остановлена при счете 1:1.

По данным ESPN, пострадали около 200 человек, полиция задержала порядка 100 болельщиков. Столкновения начались в начале второго тайма: чилийские фанаты подожгли сиденья и бросали файеры в сектор хозяев. Из-за этого судьи и игроки покинули поле, а зрители выбежали на газон.

В сети появились видеозаписи с места событий, на которых видно, как один из болельщиков упал с трибуны с высоты около 30 метров, а также кадры нападений на фанатов команды гостей. Президент Чили Габриэль Борич в социальной сети X назвал произошедшее неприемлемым и призвал к привлечению виновных к ответственности.