Сотни тысяч человек эвакуированы в Мадриде, Авиле и Кастельоне из-за пожаров
Огонь уничтожил более 45 000 гектаров в столичном регионе и Авиле.
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Более 116 000 человек эвакуированы в Мадриде, а также испанских провинциях Авила и Кастельон из-за лесных пожаров.
Как сообщает El País, подавляющее большинство пострадавших, около 100 тыс. человек, являются жителями Мадрида и Авилы, а остальные 15 тыс. - из Кастельона.
По данным издания, пожар в Мадриде по-прежнему не локализован, несмотря на снижение интенсивности ночью. Огонь уничтожил более 45 000 гектаров в столичном регионе и Авиле. в Кастельоне периметр пожара достигает 21 километра. Общая площадь, уничтоженная огнем в Испании, может составлять порядка 131 113 гектаров.
Сегодняшний день вновь будет характеризоваться высокими температурами, низкой влажностью и неопределенностью в отношении направления ветра, что непосредственно повлияет на усилия по тушению пожаров, поясняют власти Мадрида.
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