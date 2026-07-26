Сотни тысяч человек эвакуированы в Мадриде, Авиле и Кастельоне из-за пожаров

Более 116 000 человек эвакуированы в Мадриде, а также испанских провинциях Авила и Кастельон из-за лесных пожаров.

Как сообщает El País, подавляющее большинство пострадавших, около 100 тыс. человек, являются жителями Мадрида и Авилы, а остальные 15 тыс. - из Кастельона.

По данным издания, пожар в Мадриде по-прежнему не локализован, несмотря на снижение интенсивности ночью. Огонь уничтожил более 45 000 гектаров в столичном регионе и Авиле. в Кастельоне периметр пожара достигает 21 километра. Общая площадь, уничтоженная огнем в Испании, может составлять порядка 131 113 гектаров.

Сегодняшний день вновь будет характеризоваться высокими температурами, низкой влажностью и неопределенностью в отношении направления ветра, что непосредственно повлияет на усилия по тушению пожаров, поясняют власти Мадрида.