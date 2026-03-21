Сотни жителей столицы связали необычную инсталляцию
В работе участвовали четыре поколения.
Сегодня 2026, 18:45
86Фото: Акимат города Астана
На площади EXPO открылась арт-инсталляция «Ұлы Дала Аруы» («Красавица Великой степи»), созданная руками сотен горожан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата.
Автор проекта — мастерица Рахима Берген.
В работе участвовали четыре поколения — от детей до бабушек. Они связали 3250 квадратов, из которых сформировали 17 лучей солнца — символ всех областей Казахстана. Каждый элемент олицетворяет отдельный шанырак.
Для одних участие стало способом отвлечься от повседневности, для других — возможностью внести вклад в общее дело. Так, одна из участниц связала 90 квадратов в память о бабушке.
Проект реализован при поддержке акимата и стал не только фотозоной, но и пространством, объединяющим людей через традиции и творчество.
