На площади EXPO открылась арт-инсталляция «Ұлы Дала Аруы» («Красавица Великой степи»), созданная руками сотен горожан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата.

Автор проекта — мастерица Рахима Берген.

В работе участвовали четыре поколения — от детей до бабушек. Они связали 3250 квадратов, из которых сформировали 17 лучей солнца — символ всех областей Казахстана. Каждый элемент олицетворяет отдельный шанырак.

Для одних участие стало способом отвлечься от повседневности, для других — возможностью внести вклад в общее дело. Так, одна из участниц связала 90 квадратов в память о бабушке.

Проект реализован при поддержке акимата и стал не только фотозоной, но и пространством, объединяющим людей через традиции и творчество.