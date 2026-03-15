В Астане в рамках декады «Наурызнама» в честь Дня благотворительности – Қайырымдылық күні – сотням семей были вручены продуктовые корзины, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В преддверии праздника Наурыз и Дня благотворительности акиматом города Астаны и спонсором была проведена благотворительная акция с участием многопрофильной производственной компании «YDA GROUP» и волонтеров «Астана Жастары».

В рамках акции были розданы продуктовые наборы малообеспеченным, многодетным семьям, а также 250 семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями и оказавшимся в трудном материальном положении. Каждой семье вручается комплект весом 25 кг. В состав корзины включили рис, гречку, муку, макаронные изделия, растительное масло, сахар, чай и различные виды злаков.