Сотням столичных семей вручили продуктовые корзины
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в рамках декады «Наурызнама» в честь Дня благотворительности – Қайырымдылық күні – сотням семей были вручены продуктовые корзины, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В преддверии праздника Наурыз и Дня благотворительности акиматом города Астаны и спонсором была проведена благотворительная акция с участием многопрофильной производственной компании «YDA GROUP» и волонтеров «Астана Жастары».
В рамках акции были розданы продуктовые наборы малообеспеченным, многодетным семьям, а также 250 семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями и оказавшимся в трудном материальном положении. Каждой семье вручается комплект весом 25 кг. В состав корзины включили рис, гречку, муку, макаронные изделия, растительное масло, сахар, чай и различные виды злаков.
«Согласно календарю, казахский Новый год начинается в месяце Наурыз. И в этом месяце наши люди, у которых весной открываются глаза при виде бегущего родника, стараются усердно трудиться во благо. Мы выражаем благодарность многоотраслевому предприятию «YDA GROUP» и акимату города, которые продолжают эту добрую традицию и раздают продукты жителям», — отметил один из жителей города.
Самое читаемое
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции
- Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 регионах страны