В 2026 году сотовые операторы Beeline, Tele2 и ALTEL повысят тарифы в пределах 20 процентов. Об этом сообщили представители операторов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

Президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгения Настрадин отметил, что компания пересматривает цены не чаще одного раза в год. И в 2026 году будет увеличение ставки НДС, что также повлияет на отрасль.

"В следующем году нас ожидает значимое изменение – увеличение НДС. Это существенный фактор, который влияет на отрасль в порядке 35–40 миллиардов тенге. Соответственно, мы планируем изменение цен в январе. Думаю, в этом году больше ничего клиентам по поднятию цен не ожидать не стоит. Я думаю, что это адресовать (повышение стоимости тарифов-прим.редакцией) примерно в размере 15–20%", - сказал Евгений Настрадин.

Председатель правления ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (мобильный оператор Tele2/Altel) Александр Бабичев сообщил также, что компания рассматривает возможность корректировки тарифов.

"Мы закладываем определенный прогноз по курсу динамику валютного курса и, конечно, объемы инвестиций, необходимые для обеспечения стабильного и качественного сервиса нашим клиентам. Мы рассматриваем возможность корректировки тарифов. 15-20 процентов - этот тот уровень, на который стоит ориентроваться", - сказал Бабичев.

Председатель правления, главный исполнительный директор АО "Кселл" Аскар Жамбакин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что компания проводит соответствующие расчеты. Если будут плановые изменения, клиенты сотового оператора будут уведомлены заранее в соответствии с требованиями законодательства.

Вице-министр министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев подчеркнул, что государство не устанавливает тарифы на услуги мобильной связи. Согласно Предпринимательскому кодексу, в 2017 году были внесены изменения, согласно которым тарифы больше не подлежат государственному регулированию. Это было сделано для развития конкуренции в данной сфере.