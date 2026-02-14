Сотрудничество Казахстана и Нидерландов в аграрной сфере выходит на этап внедрения конкретных решений. После нескольких лет аналитической и консультационной работы стороны переходят к практическим шагам в области молочного животноводства и ветеринарной безопасности. Об этом сообщил советник по вопросам сельского хозяйства, рыболовства и продовольственной безопасности Ари Велдхаузен, передает BAQ.KZ.

По его словам, взаимодействие развивается в рамках двусторонней платформы, где определены ключевые направления модернизации отрасли и повышения её соответствия международным требованиям.

«Мы уже достаточно долго работаем с правительством Казахстана над тем, как совместно – государственным и частным секторами – сделать отрасль более профессиональной и эффективной. Важно, чтобы производство соответствовало международным стандартам. Сейчас мы находимся в фазе реализации: делегации из Нидерландов будут приезжать в Казахстан, встречаться с партнёрами и обсуждать, каким образом можно внедрять разработанные системы на практике», — отметил Велдхаузен.

Отдельно он затронул вопрос экспортных стандартов и взаимодействия интеграционных объединений. Казахстан входит в Евразийский экономический союз, Нидерланды – в Европейский союз, и вопросы ветеринарных сертификатов и технических требований обсуждаются уже на уровне союзов.

«Как Нидерланды, мы больше не ведём такие переговоры напрямую – этим занимаются Европейский союз и Евразийский экономический союз. Они обсуждают вопросы ветеринарных сертификатов, требований к безопасности и другие технические аспекты. В сфере продовольственного экспорта сейчас нет серьёзных ограничений – работа продолжается в установленном формате», — пояснил советник.

Комментируя дискуссию вокруг стоимости мяса – когда потребители считают его дорогим, а производители говорят о низкой рентабельности, – Ари Велдхаузен подчеркнул, что цена формируется не только рынком, но и качеством управления производством.

«Нельзя просто сказать, что мясо дорогое или дешёвое. Всё зависит от расчётов, от уровня инфляции, от эффективности производства. Если процесс налажен правильно, если минимальны потери, нет высокой смертности животных и вспышек заболеваний, себестоимость снижается. Но если производство организовано неэффективно, автоматически растёт и цена. Кроме того, важно получать максимальную добавленную стоимость с каждой части туши – если это не происходит, рентабельность падает. Это вопрос экономики и управления, а не просто уровня цен», — подчеркнул он.

По оценке советника, дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от повышения эффективности всей производственной цепочки – от фермы до переработки и выхода на экспортные рынки.