Сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном развивается во всех сферах - Эмомали Рахмон
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По словам Эмомали Рахмон, Казахстан входит в число ведущих торговых и экономических партнеров Таджикистана.
– По итогам девяти месяцев текущего года объем товарооборота между нашими странами превысил 1 млрд долларов. Это почти на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последовательно развивается инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане действует более 580 предприятий с участием таджикской стороны, в том числе 500 – со стопроцентным таджикским капиталом. Это очень хороший знак. Позитивную динамику сохраняют культурно-гуманитарные связи. На постоянной основе осуществляются культурные, образовательные и академические обмены. Наша общая задача сегодня – наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами. Важно обеспечить последовательное выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей. Убежден, что сегодняшние переговоры позволят нам определить конкретные шаги по дальнейшему развитию всего комплекса нашего взаимодействия, – заявил Эмомали Рахмон.
В ходе переговоров отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в сферах транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, промышленности и цифровизации.
Самое читаемое
- Страх ответственности, раздутый штат и бюрократия. Что ждет госаппарат Казахстана?
- Потасовка в фан-зоне едва не сорвала финал концерта Меладзе в Алматы
- В трех городах Казахстана построят заводы по производству энергии из отходов
- Сгорела как падающая звезда: NASA простилось с космической обсерваторией Swift
- Меладзе назвал Астану одним из самых красивых и чистых городов