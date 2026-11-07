Сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном развивается во всех сферах - Эмомали Рахмон

По словам Эмомали Рахмон, Казахстан входит в число ведущих торговых и экономических партнеров Таджикистана.

– По итогам девяти месяцев текущего года объем товарооборота между нашими странами превысил 1 млрд долларов. Это почти на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последовательно развивается инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане действует более 580 предприятий с участием таджикской стороны, в том числе 500 – со стопроцентным таджикским капиталом. Это очень хороший знак. Позитивную динамику сохраняют культурно-гуманитарные связи. На постоянной основе осуществляются культурные, образовательные и академические обмены. Наша общая задача сегодня – наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами. Важно обеспечить последовательное выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей. Убежден, что сегодняшние переговоры позволят нам определить конкретные шаги по дальнейшему развитию всего комплекса нашего взаимодействия, – заявил Эмомали Рахмон.