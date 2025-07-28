Казахстан и Турция на протяжении многих лет развивают тесное сотрудничество, основанное на общих исторических и культурных корнях, а также взаимном стремлении к стабильности и развитию в регионе. Их партнерство, построенное на доверии и взаимном уважении, приобретает все большую значимость в современных условиях глобальных перемен.



29 августа Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Турецкую Республику, где в рамках переговоров на разных уровнях будет уделено особое внимание укреплению стратегического взаимодействия. Ключевым событием визита станет пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами, призванное обеспечить координацию совместных инициатив и расширение сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. Подробней о текущем состоянии двустороннего взаимодействия и ключевых приоритетах его развития мы побеседовали с депутатом Мажилиса Парламента РК Айдосом Сарымом.

— Касым-Жомарт Токаев провел 14 двусторонних встреч с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как Вы оцениваете значение предстоящего визита главы государства в Турцию? Насколько он важен в условиях современной геополитической ситуации?

— Прежде всего, следует учитывать, что мы по-прежнему живем в весьма непростое и динамично меняющееся время. Современная геополитическая карта Евразии претерпевает значительные изменения, особенно в том пространстве ответственности, которое традиционно связывают с тюркскими государствами. Мы наблюдаем развитие ситуации в Азербайджане и других странах региона, что подчеркивает актуальность вопроса. В данной обстановке, на мой взгляд, настало именно то время, когда необходимо закладывать основы новых проектов и маршрутов, направленных на развитие торговли и коммуникаций, что будет иметь долгосрочное стратегическое значение. Например, было официально объявлено о расширении маршрута "Баку — Тбилиси — Джейхан", а также о дополнительных нагрузках, которые планируется возложить на Срединный коридор, проходящий через Каспийское море. Все эти процессы требуют постоянного внимания и скоординированной работы между государствами, что в свою очередь предполагает синхронизацию действий на высшем уровне, среди руководителей стран. Исходя из этого, можно утверждать, что предстоящий визит будет иметь приоритетное значение.

Следует отметить, что Турция в нынешних условиях безусловно превращается в одного из ключевых игроков и значимых стейкхолдеров в ближневосточной политике. Турецкая Республика оказывает мощное влияние на процесс урегулирования сирийского конфликта, выступая одновременно стабилизирующим фактором для региона в целом. При этом в условиях постоянных изменений международной обстановки крайне важно координировать действия и заручаться политической и дипломатической поддержкой, что, несомненно, является частью предстоящего визита.

— Какие направления, по Вашему мнению, будут ключевыми в ходе предстоящих переговоров?

— Разумеется, тем для обсуждения всегда достаточно и их спектр весьма широк. Казахстан и Турция поддерживают глубокие, многогранные отношения, которые охватывают широкий спектр сфер сотрудничества. Турция является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана и одним из важнейших торговых партнеров. За 20 лет Турция вложила в Казахстан почти 6 млрд долларов. В настоящее время мы активно рассматриваем вопросы развития технологического сектора и совершенствования военно-промышленного комплекса, что в текущих условиях имеет особую важность для укрепления обороноспособности нашей страны.

В частности, заявлено о реализации нового транспортного маршрута, который станет важной составляющей региональной инфраструктуры. В ситуации, когда завершается действие многих долгосрочных контрактов в нефтегазовом секторе, и когда правительство Казахстана инициирует длительные переговоры с ведущими инвесторами в этой отрасли, объявлено о планах прокладки нового маршрута по дну Черного моря. Такие инициативы требуют согласованных и координированных усилий со стороны всех заинтересованных государств с целью обеспечения эффективности и устойчивого развития данных проектов в интересах экономик обеих стран.

Особое значение приобретает то обстоятельство, что в регионе существуют два ключевых игрока, напрямую связанных с транзитом нефти и газа, и скоординированное взаимодействие между ними является залогом успеха. Необходимо также учитывать, что потребность в энергоносителях проявляют Сирия и страны Восточной Европы, что добавляет дополнительный уровень важности и геополитического веса этим инициативам. Все это подчеркивает их глубокое геополитическое и геоэкономическое значение.

Кроме того, Казахстан и Турция являются участниками единого интеграционного пространства. Если Казахстан воспринимается как "золотой мост", соединяющий Китай и Европу, то Турция играет аналогичную роль на материке, обеспечивая стратегический выход на глобальный юг. Таким образом, эти два ключевых региона служат своеобразными мостами между континентами и разными мирами, а их скоординированные действия и совместные заявления неизбежно привлекают внимание не только внешнеполитических партнеров и коллег, но и крупных бизнес-структур и инвесторов. Это демонстрирует наличие глубокой, продуманной политики с долгосрочными стратегическими перспективами.

Кроме того, следует отметить, что Астана и Анкара выступают главными соучредителями и соинвесторами Организации тюркских государств — важного геополитического объединения. В этом формате Казахстан совместно с Турцией, Азербайджаном, Пакистаном и другими странами разрабатывает согласованную политику. Помимо этого, существует формат регионального сотрудничества "C5+". Вся эта координация происходит в том числе и через Казахстан, что подчеркивает взаимный интерес, выходящий за рамки экономики и политики, охватывая духовные, культурные и исторические связи.

Необходимо также подчеркнуть, что близость и доверие между странами во многом обусловлены их общими духовными, историческими и культурными связями, уходящими в далекое прошлое. Этот фактор выступает важнейшим основанием для развития партнерства и исключает необходимость поиска каких-либо скрытых мотивов.

В условиях текущей, быстро меняющейся геополитической обстановки, данное партнерство приобретает особую актуальность. Крепкие политические, экономические и культурные связи, традиционно характеризующие отношения Казахстана и Турции, получают новый импульс и динамично развиваются, способствуя углублению взаимного сотрудничества и укреплению взаимного доверия.

— Как Вы оцениваете, насколько успешно Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает баланс интересов между различными центрами силы?

— Казахстан последовательно выстраивает политику, направленную на балансировку всех возможных векторов внешнеэкономических и политических связей, стремясь гармонизировать экономические отношения таким образом, чтобы обеспечить проведение самостоятельной и суверенной политики без давления и диктата со стороны каких-либо государств. Участие в интеграционных проектах, охватывающих страну концентрическими кругами добрососедства, мира и согласия, существенно усиливает позиции Казахстана на международной арене.

В случае возникновения потенциальных конфликтов наши визави-контрагенты неизбежно принимают во внимание существование у Казахстана особых отношений с Китаем, Турцией, Россией, Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и странами Дальнего Востока. Это служит своеобразным сдерживающим фактором, препятствующим совершению необдуманных или опрометчивых действий в отношении Казахстана, поскольку такие шаги затронут стратегические интересы и партнерства с широким кругом стран, для которых Казахстан является надежным и предсказуемым партнером.

Безусловно, значительную роль в укреплении международных связей играет личность главы государства. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев является известным дипломатом с огромным опытом и весомым политическим стажем. Примером служат кардинальные изменения в отношениях с Узбекистаном, с которым ранее наблюдалась конкуренция и перманентная межличностная неприязнь прежнего руководства. Этот этап успешно преодолен, что уже отражается на экономическом сотрудничестве: объемы товарооборота сегодня рассматриваются не просто в рамках пяти миллиардов долларов, а в перспективе достигают десяти миллиардов.

Кроме того, упрощение и совершенствование процедур взаимодействия со всеми странами напрямую связано с уровнем взаимного уважения и доверия между лидерами. Международный график встреч Президента Токаева показывает, что с соседними странами поддерживаются не только приоритетные политические отношения, но и многочисленные личные контакты, что свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и взаимопонимания.

Казахстан, вероятно, не станет великой державой, диктующей свою волю всему миру, однако уже сейчас страна воспринимается как серьезный субъект международных отношений с компетентным руководством и сбалансированной внутренней и внешней политикой. Эта политика учитывает прежде всего национальные интересы, одновременно согласовывая их с международной обстановкой, геополитическими и экономическими реалиями современного мира.