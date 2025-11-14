Сотрудник аэропорта Алматы месяцами крал дорогие смартфоны
Транспортные полицейские пресекли серию краж в алматинском аэропорту — добычей злоумышленника становились дорогие смартфоны, прибывающие грузом из Стамбула, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Правоохранители задержали 27-летнего жителя Алматы, ранее судимого и работавшего в грузовом отделе одной из авиакомпаний.
По данным следствия, с мая по июль он регулярно пользовался доступом к багажным потокам и тайком забирал мобильные телефоны из прибывающих отправлений. Оперативникам удалось установить, что всего было похищено 33 смартфона. Общая сумма ущерба превысила 7 млн тенге. В ходе досудебного расследования украденное возместили полностью.
Турксибский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы. В транспортной полиции отметили, что продолжат усиливать контроль на объектах транспортной инфраструктуры и пресекать преступления, направленные против имущества граждан и компаний.
