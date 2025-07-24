47-летний житель города Каскелен пойдёт в колонию за крупное мошенничество: мужчина обманул почти полсотни граждан, пообещав им помощь в получении жилья по государственной ипотечной программе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Приговор вступил в силу, и осуждённый уже этапирован в учреждение ДУИС по области Абай.

Согласно материалам дела, злоумышленник представлялся сотрудником акимата и убеждал людей, что может "провести" их в списки на получение квартир по льготной ипотеке — якобы всего за 2–3 месяца и под низкий процент. На удочку мошенника попались 47 человек, в основном из числа малообеспеченных семей, которые передавали ему крупные суммы денег в надежде на быстрое решение жилищного вопроса.

Общий ущерб от действий лжечиновника составил 110 миллионов тенге. Мужчина имел высшее образование, но официально нигде не работал. После того как обещанные квартиры не были предоставлены, обманутые граждане обратились в полицию. Правоохранителям удалось собрать полную доказательную базу, и вина обвиняемого была полностью подтверждена в суде.

Приговор — 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Также суд обязал мужчину вернуть пострадавшим 75 миллионов тенге, которые не были возмещены до начала разбирательства, а также оплатить все судебные издержки.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не доверять обещаниям "помощи" от лиц, не имеющих официальных полномочий: "Льготное жильё оформляется исключительно через государственные органы и в рамках утверждённых программ, а не через сомнительных посредников."