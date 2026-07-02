Сотрудник патрульной полиции погиб в Туркестане

В городе Туркестане 2 июля при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции капитан полиции Бауыржан Конысбеков.

По данным Департамента полиции региона, патрульный экипаж был направлен для пресечения грубого нарушения правил дорожного движения. Водитель легкового автомобиля создавал угрозу безопасности других участников движения.

Во время несения службы на пересечении проспекта Саттарханова и улицы Тараз произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля. В результате полученных травм капитан полиции скончался на месте.

По факту аварии начато досудебное расследование. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

В полиции отметили, что Бауыржан Конысбеков до конца оставался верен служебному долгу и присяге, добросовестно выполняя свои обязанности.