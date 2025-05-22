Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу, вызвавшему общественный резонанс, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание "Мой город", 24-летний сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Алихан Бигазиев признан виновным в преступлении, повлекшем гибель фельдшера.

Суд квалифицировал его действия по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека" и "Побои". Приговор - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Особое внимание привлек тот факт, что ранее Департамент полиции ЗКО и МВД заявляли о том, что Бигазиев якобы был уволен из органов на момент инцидента. Однако в ходе судебного процесса выяснилось обратное: на момент совершения преступления он продолжал числиться действующим сотрудником СОБРа.

Кроме Бигазиева, суд вынес приговоры ещё двоим фигурантам дела.

- Еламан Дускалиев, 24 года - также получил 10 лет лишения свободы.

- Миржан Нурсултанов, 19 лет - признан виновным по статье "Хулиганство" и приговорён к трем годам ограничения свободы.

Напомним, преступление произошло 17 ноября 2024 года в Таскалинском районе. Тогда от рук злоумышленников погиб 30-летний фельдшер Диар Туысов. По словам отца погибшего Берика Иржанова, его сын получил несколько ударов в голову. Они оказались смертельными. Позже он скончался в больнице, а в день похорон у него родилась дочь.

Из материалов дела следует, что конфликт начался с телефонного звонка. Так, несколько мужчин, среди которых был погибший, выпивали алкоголь в частном доме Таскалинского района. Спустя некоторое время один из них решил позвонить знакомому, чтобы попросить деньги в долг, но по ошибке позвонил однокласснице. Ею оказалась сестра подсудимого Алихана Бигазиева.

Супругу женщины не понравилось, что среди ночи его жене позвонили. Между ним и звонившим завязался словесный конфликт. Сестра Бигазиева позвонила младшему брату и рассказала о случившемся. Тот, не долгая думая, собрал друзей и отправился на поиски обидчиков сестры.

Сначала избив одного, обвиняемые поехали искать остальных. Очередь дошла и до погибшего Туысова, который после избиения скончался в реанимации. Экспертиза показала, что смерть мужчина наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния.