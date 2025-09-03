Сотрудник СОБРа спас мужчину от самоподжога в центре Алматы
В Алматы полицейский спецотряда СОБР предотвратил трагедию: мужчина попытался поджечь себя на пересечении проспектов Достык и Абая, передает BAQ.KZ.
О происходящем сообщили двое подростков, заметившие мужчину в опасной ситуации. Прибывшие полицейские обнаружили, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уже совершил поджог.
Старший лейтенант СОБРа Бекмырза Мухаметов оперативно потушил огонь и спас жизнь человека. Пострадавшего передали медицинской бригаде, включая психологов.
Командир спецотряда ДП Алматы Азамат Исергужин отметил, что такие действия показывают, что работа полицейского — это не только охрана порядка, но и спасение человеческих жизней. Он подчеркнул важность решительности, смелости и человечности сотрудников полиции, чьи поступки служат примером для общества.
