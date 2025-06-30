Следователь Антикоррупционной службы по ВКО получил взятку от участника процесса за смягчение тяжести вменяемой квалификации деяний, передаёт BAQ.KZ.

Деньги были получены по расследуемому им уголовному делу. С санкции суда следователь взят под стражу, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

"Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - ответил спикер.

Кроме того, стало известно о крупном факте мошенничества в сфере земельных отношении на сумму более 750 миллионов тенге. В нем подозревают руководителя Алматинского департамента государственного имущества и приватизации. При пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района, он изменил их целевые назначения без оплаты разницы кадастровой стоимости.

"В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более одно миллиарда тенге. Помимо этого, в отношении него осуществляется досудебное расследование по факту легализации похищенных денег путем приобретения движимого и недвижимого имущества. Сегодня подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК задержан и водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Илийского района", - рассказал Данияр Бигайдаров.

Ранее стало известно, что бывший министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.