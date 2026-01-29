  • 29 Января, 16:33

Сотрудника КТЖ осудили за растрату имущества

Сегодня, 15:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ - архив Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42
96
Фото: BAQ.KZ - архив

В Костанайской области вынесен приговор должностному лицу Кушмурунской дистанции пути АО "НК "Қазақстан темір жолы", признанному виновным в растрате вверенного имущества, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, Костанайской транспортной прокуратурой в суде доказан факт растраты имущества АО "НК "Қазақстан темір жолы" должностным лицом Кушмурунской дистанции пути. Материально ответственное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовало 40 железнодорожных накладок марки Р-65, предназначенных для ремонта пути и напрямую влияющих на безопасность движения поездов.

– По инициативе прокуратуры судебный процесс проведён в показательной форме с участием работников дистанции пути, что наглядно продемонстрировало неизбежность ответственности за посягательства на безопасность стратегического объекта, – говорится в сообщении.  

Суд признал подсудимого виновным по ст. 189 ч. 2 п. 3 УК и назначил 2 года ограничения свободы с запретом занимать материально ответственные должности сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу. 

Самое читаемое

Наверх