В Костанайской области вынесен приговор должностному лицу Кушмурунской дистанции пути АО "НК "Қазақстан темір жолы", признанному виновным в растрате вверенного имущества, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, Костанайской транспортной прокуратурой в суде доказан факт растраты имущества АО "НК "Қазақстан темір жолы" должностным лицом Кушмурунской дистанции пути. Материально ответственное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовало 40 железнодорожных накладок марки Р-65, предназначенных для ремонта пути и напрямую влияющих на безопасность движения поездов.

– По инициативе прокуратуры судебный процесс проведён в показательной форме с участием работников дистанции пути, что наглядно продемонстрировало неизбежность ответственности за посягательства на безопасность стратегического объекта, – говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным по ст. 189 ч. 2 п. 3 УК и назначил 2 года ограничения свободы с запретом занимать материально ответственные должности сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.