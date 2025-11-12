9 ноября 2025 года подразделением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры совместно с ДКНБ Мангистауской области был задержан сотрудник Мангистауской транспортной прокуратуры по подозрению в совершении мошеннических действий, передает BAQ.KZ.

По данным Генпрокуратуры, мужчина фактически не исполнял служебные обязанности, находясь с 2024 года в декретном отпуске по уходу за ребенком.