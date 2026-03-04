В Алматы задержан работник одного из коррекционных центров. Об этом сообщили в полиции, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий со стороны сотрудника центра.

В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и других лиц, которые могут быть причастны к делу.

Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматы.

По итогам следствия действиям подозреваемого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина грубо заламывает руки ребенку. Ролик опубликовала одна из блогеров в Instagram. По ее словам, инцидент произошел в коррекционном центре Алматы. Автор публикации также утверждает, что воспитанники учреждения якобы подвергаются насилию, при этом многие дети имеют нарушения речи и не могут рассказать родителям.

