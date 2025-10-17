В Казахстане продолжается рост интернет-мошенничества. Преступники меняют тактику, используют социальную инженерию, поддельные сайты и даже поддельные письма от госорганов. За последние месяцы в стране зафиксированы тысячи подобных преступлений. BAQ.KZ разбирался, как действуют злоумышленники и почему жертвами становятся даже самые осторожные пользователи.

Звонки "из банка" и поддельные проверки

Классическая схема начинается со звонка. Злоумышленник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщает о "подозрительной операции". Мошенники убеждают клиента, что его деньги в опасности, и предлагают срочно "перевести средства на безопасный счёт". Иногда требуют установить программы удалённого доступа — AnyDesk или TeamViewer, чтобы якобы помочь отменить операцию.

На деле таким образом преступники получают полный контроль над устройством, вход в банковское приложение и возможность оформить кредит от имени клиента. В МВД напоминают: настоящие сотрудники банков никогда не совершают подобных звонков и не требуют установки стороннего программного обеспечения.

Поддельные сайты и рассылки под видом eGov

В последние месяцы резко выросло количество фишинговых атак. Мошенники создают копии популярных сайтов таких как eGov, банков, налоговых порталов и рассылают ссылки через SMS и мессенджеры.

Страница выглядит убедительно, с логотипами и дизайном оригинала, но адрес сайта отличается всего одной буквой. Попав на такую страницу, человек вводит ИИН, данные карты и коды из сообщений. После этого преступники мгновенно выводят деньги со счёта.

Некоторые атаки совмещают онлайн и офлайн-методы: на объявлениях и чеках печатают QR-коды, ведущие на фишинговые сайты. Власти отмечают, что подобные схемы особенно активно распространяются в крупных городах — Алматы, Астане и Шымкенте.

"Письма счастья" и фиктивные штрафы

Рассылки о якобы зафиксированных нарушениях ПДД стали новым трендом у злоумышленников. Пользователям приходят уведомления с активной ссылкой для "оплаты штрафа". Визуально сообщение напоминает официальное, но при переходе открывается поддельная страница, где жертву просят ввести данные банковской карты.

Настоящие уведомления о штрафах поступают с короткого номера 1414 и не содержат внешних ссылок. Проверить задолженности можно только через официальные государственные порталы или приложения банков.

"Инвестируй и заработай": старые пирамиды под новым видом

Финансовые пирамиды остаются одной из самых доходных схем. Организаторы обещают "гарантированный доход до 1,5% в день", прикрываясь словами "инвестиционная платформа" или "международный проект".

Сначала участники действительно получают выплаты, но лишь за счёт взносов новых клиентов. Как только поток вкладов иссякает, сайт закрывается, а организаторы исчезают. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) регулярно обновляет список подобных компаний и призывает граждан проверять любую "инвестицию".

Подмена реквизитов и корпоративные атаки

Мошенничество затрагивает и бизнес. В Казахстане участились случаи подмены банковских реквизитов в переписке между компаниями. Злоумышленники получают доступ к корпоративной почте, перехватывают счета и меняют реквизиты на свои.

Деньги уходят на подставные счета, а компании узнают об этом уже после перевода. Эксперты советуют предприятиям усиливать внутреннюю цифровую безопасность и подтверждать любые изменения платёжных данных через отдельные каналы связи.

Вторичный обман: "мы поможем вернуть деньги"

После того как жертва уже потеряла средства, ей снова звонят. Теперь это "юристы", "службы безопасности" или "представители банка". Они обещают вернуть украденные деньги, если человек оплатит "комиссию" или подтвердит личность с помощью новой программы.

Так преступники доводят обман до конца, выманивая последние средства. В МВД называют подобные случаи самыми опасными, поскольку злоумышленники действуют хладнокровно и часто используют психологическое давление.

Люди реагируют на слова "банк", "налоговая", "штраф", "следователь" автоматически. Подмена номера, официальные логотипы и уверенный тон собеседника создают иллюзию достоверности.

Кроме того, уровень цифровой грамотности остаётся низким: граждане не всегда знают, как проверить подлинность сайта или звонка.

Масштабы проблемы

По данным МВД, только за первое полугодие 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев интернет-мошенничества, а общий ущерб превысил 25 миллиардов тенге.

При подозрении на мошенничество необходимо немедленно заблокировать банковские карты и доступ в приложение, сохранить переписку и номера звонков, подать заявление в полицию и уведомить свой банк. Чем быстрее будут предприняты действия, тем выше шанс вернуть средства или заблокировать операции.