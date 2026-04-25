Сотрудники биоцентра в Семее обратились к горожанам

Корреспондент BAQ.KZ побывал в Биологическом центре Семея и попытался узнать, что остаётся за кадром повседневности? За что сотрудники подвергаются нападкам? И как люди сами обрекают себя на жестокость.

Биологический центр Семея - это место, где гармонично соединились флора и фауна. Здесь проживает 470 особей разных видов. Больше 50 из них – крупные животные. Больше 800 детей из школ, интернатов и детских домов Семея получают здесь дополнительное образованием с акцентом на экологию и гуманное отношение к дикой природе.

Сюда привозят не только животных из других зоопарков, но также раненых и спасённых зверей из дикой среды. И, к сожалению, некоторые из них регулярно оказываются под пристальным вниманием людей, не умеющих ценить чужую жизнь, пусть даже не человеческую.

Напомним, нашумевший случай со спящими львами, внимание которых пытались привлечь посетители Биологического центра, произошёл в начале апреля. В результате двух мужчин 36 и 29 лет привлекли к административной ответственности.

Подобные попытки привлечь внимание диких животных здесь не редкость. Но в тот момент свидетелем этого жестокого действа стала неравнодушная посетительница, которая сняла всё на свой телефон, а затем показала сотрудникам центра.

«К сожалению, такие случаи происходят регулярно. И раньше кидали камни, но это не было зафиксировано. В такие моменты мы старались ограничиться замечанием. Ситуация со львами получилась немного иная. Видео сняла неравнодушная посетительница, которая в это время оказалась рядом. Она показала его нашим сотрудникам, и мы приняли решение выложить его у себя на страничке, чтобы призвать к гуманному обращению с нашими питомцами», - рассказала заместитель директора Биологического центра г. Семей по учебно-научной работе Юлия Миршанова.

Посетители стучат по решёткам, кричат, бросают еду и посторонние предметы, игнорируя элементарные правила. За внешне безобидным желанием привлечь внимание скрывается системная проблема - низкая культура взаимодействия с животными.

Между тем сами зоопарки и биологические центры давно перестали быть просто местом досуга. Их задача - сохранение редких видов, просвещение, а иногда и реабилитация животных, которые уже не смогут выжить в дикой природе. Но, оказавшись в неволе, животные становятся полностью зависимыми от человека: не только в плане питания и ухода, но и в вопросах безопасности.

Детки в клетке!

Вспомним и ещё один нашумевший случай - видео мальчика, который свободно ходил по вольеру с кроликами, гонял и держал в руках ушастых питомцев. Причём именно мать помогла своему сыну «приблизиться» к дикой природе, подсобив ему в преодолении ограждения.

Какого было наше удивление, когда во время интервью мы увидели в Биологическом центре Семея почти аналогичный случай. Мужчина забрался в вольер к пони и посадил свою маленькую дочь на копытное животное.

На фотографии видно, как наша собеседница Юлия Миршанова спешит предупредить родителей об опасности и прекратить этот инцидент.

В погоне за эмоциями, ярким контентом чувство безопасности и уважение к питомцам заметно притупляется.

«С одной стороны я понимаю, что человеку хочется погладить, прикоснуться к животным. Но надо помнить, что это не домашние питомцы, это дикие звери, хоть и живут в биологическом центре. Они не предсказуемы, даже если травоядны. Птица может клюнуть, верблюд укусить, пони - лягнуть, казалось бы, безобидная косуля - испугаться громкого звука и дёрнуться, у яка есть острые рога. Каждое животное по-своему опасно. Поэтому трогать их лучше не стоит», - рассказывает о мерах безопасности Юлия Миршанова.

Особенно уязвимы крупные хищники, чьё внимание так стараются привлечь посетители. Несмотря на внешнюю силу, в условиях вольера они лишены возможности уйти от раздражителя. В дикой природе лев может отступить, спрятаться или избежать угрозы. В замкнутом пространстве у него нет этого выбора. Любой брошенный предмет - это не просто физическая опасность, но и источник сильного стресса. Постоянное давление со стороны людей может привести к изменению поведения: животное становится либо агрессивным, либо, наоборот, подавленным, апатичным, отказывается от еды. И в обоих случаях страдают не только сами животные, но и сотрудники.

«Если сильно напугать любое животное, то это может привести к потере аппетита, а впоследствии к смерти. Бросание даже небольших камушков в зверей вовсе не так безобидно, как кажется. В этом случае можно повредить глаза. Каждый раз ведь усыплять не будешь, это редкая мера, которая также является травой для животного, организм слабеет. Плюс исчезает доверие к людям. Мы всегда говорим – если хотите привлечь внимание животного, поставьте себя на его место», - пояснила наша собеседница.

Свободу попугаям!

Почему же это происходит? Дело не только в детской неосознанности. По словам работников Биоцентра, нарушителями часто становятся взрослые. Причина в сочетании факторов - от отсутствия эмпатии до банального желания «развлечься» или снять эффектное видео. Добавляется и ощущение безнаказанности: многие уверены, что их действия останутся без последствий.

При этом возможности контроля ограничены: не под силу поставить отдельного смотрителя у каждого вольера, чтобы следить за поведением людей. Поэтому на этом фоне сотрудники оказываются уязвимыми. Их работа - не только кормить и ухаживать за животными, но и постоянно следить за действиями посетителей, делать замечания, вступать в конфликты. Это требует эмоциональных ресурсов и нередко приводит к конфликтам.

После вирусного видео со львами сотрудники Биологического центра опубликовали гневное обращение семейчанки в адрес коллектива. Женщина требует закрыть Биоцентр, выпустить всех животных в дикую природу, и к тому же адресует гневные пожелания.

«Пишут в личные сообщения. Чего только не желают. Ладно, если высказываются в адрес коллектива, мы не обращаем внимания. Но когда начинают задевать детей, проклинать семью, то, конечно, вытерпеть такое сложно. Да и нужно ли? Мы знаем свою работу и ответственно её выполняем, поэтому авторов подобного рода высказывания мы решили блокировать, о чём и сообщили на нашем аккаунте» – рассказала сотрудница Биоцентра.

Недоглядели, не покормили, и вообще забыли про животных! Нередко претензии посетителей выдают курьёзы.

«Как-то у нас был комментарий следующего содержания: «Ваши птицы голодные, поэтому едят камни с земли». Здесь речь идёт об индейках, которых иногда мы выпускаем на территорию. Во-первых, у них нет зубов, и проглатывание камней помогает им перетирать пищу в желудке. А во-вторых, мы сами смешиваем корм для курообразных с золой и мелким гравием. Да, бывают у нас и такие «всезнающие» посетители», - подытожила Юлия Миршанова.

Почём ответственность для народа?

Формально законодательство предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. В Казахстане подобные действия могут повлечь административное или даже уголовное наказание. Однако на практике многое зависит от того, удаётся ли зафиксировать нарушение и установить конкретных людей.

По уголовному кодексу предусмотрена статья 316: «Жестокое обращение, повлекшее увечье, гибель». Наказывается штрафом от 120 до 200 МРП, исправительными работами, общественными работами, или арестом до 50 суток, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до одного года.

Отягчающие обстоятельства по части 3 данной статьи - это совершение деяния неоднократно, группой лиц, в присутствии детей или против нескольких животных. Наказание ужесточается до 1000 МРП и лишения свободы до года.

Административная ответственность предусмотрена статьёй 407 за нарушение правил содержания, отлова, умерщвления. Влечёт штрафы для физических и должностных лиц.

Кроме того, в 2021 году был принят Закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает побои, голод, жажду, утопление, удушение, проведение опасных ветеринарных процедур без анестезии, а также натравливание животных.

В других странах проблему решают комплексно: вводят крупные штрафы, активно используют видеоконтроль, а главное - делают ставку на просвещение.

Но никакие правила не работают без внутренней ответственности. Культура обращения с животными формируется не табличками, а обществом. Родители, которые сами стучат по стеклу и бросают камни в животных, учат этому детей. Посетители, которые молча наблюдают за нарушениями, невольно их допускают и становятся соучастниками. Равнодушие стало частью проблемы.

Осторожно, люди!

На сегодня Биологический центр Семея объединяет дикий животный мир и учебно-опытный участок для выращивания различных культур, которые идут им на корм.

Львы поселились в Семее в 2023 году. Их привезли из алматинского зоопарка. Семилетний самец Хабиб и пяти годовалая самка Сани живут в просторном вольере, который построили при поддержке спонсоров. Зимуют они в специальном отапливаемом помещении.

Кроме того, за последние годы Биологический центр пополнился лисами, дикобразом, павлинами, лошадью Пржевальского и оленевыми видами. А из дикой природы поступили две краснокнижных птицы - это лебедь-кликун и лебедь-шипун, которые не смогли улететь в тёплые края на зимовку и были обречены на смерть. Ещё одна дикая гостья - это молодая рысь, которая обрела убежище в Биоцентре. Дикая кошка, будучи ещё маленькой, осталась без мамы и в поиске еды стала заходить в деревню, после чего сельчане сами поймали её и привезли в Семей.

Сегодня все они радуют посетителей своей красотой, дикой грацией и повадками. Сотрудники Биоцентра надеются, что люди перестанут добиваться внимания зверей, а вольеры станут не границей человеческой жестокости, а местом встречи дух миров.

Фото: Альбина Халел.