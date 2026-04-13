«Работа как в тюрьме»: казахстанцы заявляют о нарушении прав в Galmart
Редакция направила запрос в Минтруда.
В социальных сетях казахстанцы массово жалуются на условия труда в супермаркете Galmart. Пользователи описывают жёсткие правила, длительные смены и систему штрафов, которая, по их словам, делает работу «невыносимой», сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По словам одного из работников, «каждый новый день придумывают новые правила, уже становится невыносимо работать, ощущение как будто работаешь в тюрьме, нет времени на отдых, не можешь просто сидеть и обедать, считают каждую минуту, штрафы и штрафы». Пользователи сети также утверждают, что сотрудникам ограничивают выход на улицу до 5 минут, а за опоздание применяются санкции.
Отдельные жалобы касаются действий внутреннего контроля. Другие пользователи подтверждают аналогичные условия. По их словам, смены могут длиться до 16 часов, при этом «нельзя сидеть, телефон забирают, штрафуют на каждом шагу, перерыв 15 минут на обед».
В компании Galmart отреагировали на жалобы в комментариях, заявив, что готовы разобраться в ситуации.
На фоне этих обращений редакция направила официальный запрос в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с просьбой прокомментировать ситуацию, оценить возможные нарушения трудового законодательства и сообщить, планируется ли проведение проверки.
