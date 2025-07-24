Сотрудники газовой компании присвоили миллионы в Алматинской области
168 миллионов — в карман.
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Департамент Агентства финансового мониторинга завершил расследование громкого дела о хищении средств в АО "Алматыгазсервис-Холдинг", поставляющем природный газ населению региона, передает BAQ.KZ.
Как установили следователи, сотрудники компании, отвечавшие за сбор наличных платежей и учёт показаний счётчиков, передавали собранные средства материально-ответственным лицам. Однако те, используя функционал учётной программы SymphonyGAS для сокрытия информации о произведённых оплатах, систематически присваивали деньги.
В преступной схеме участвовали директор, его заместитель, а также старший оператор и контролёр. За два года группе удалось похитить 168 миллионов тенге — это средства, добросовестно уплаченные жителями региона за газ.
Судом на имущество фигурантов — включая жилой дом, квартиру и автомобиль — наложен арест на сумму 165 миллионов тенге.
Детали уголовного дела в соответствии со статьёй 201 УПК РК пока не подлежат разглашению.
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