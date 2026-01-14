Спасатели вызволили людей из снежного заноса, передает BAQ.kz.

Случай произошел в 25 километрах от села Жулдыз Осакаровского района Карагандинской области. Водитель застрявшего авто обратился за помощью к спасателям.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вытащили автомобиль на очищенный участок дороги и сопроводили его в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.

Водитель выразил спасателям МЧС искреннюю благодарность. Сотрудники ведомства просят казахстанцев учитывать погодные условия перед выездом и соблюдать меры безопасности при движении по загородным дорогам.