Сотрудники МЧС эвакуировали автомобиль из снежного заноса
Спасатели поделились подробностями происшествия.
Сегодня, 23:54
Фото: iStock
Спасатели вызволили людей из снежного заноса, передает BAQ.kz.
Случай произошел в 25 километрах от села Жулдыз Осакаровского района Карагандинской области. Водитель застрявшего авто обратился за помощью к спасателям.
"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вытащили автомобиль на очищенный участок дороги и сопроводили его в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
Водитель выразил спасателям МЧС искреннюю благодарность. Сотрудники ведомства просят казахстанцев учитывать погодные условия перед выездом и соблюдать меры безопасности при движении по загородным дорогам.
