Сотрудники МЧС спасли вытащили женщину из воды на Капчагайском водохранилище
При катании на буксируемом надувном водном аттракционе типа “банан” она упала в воду.
Сегодня, 05:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:43Сегодня, 05:43
156Фото: МЧС РК
В городе Конаев, на Капчагайском водохранилище в районе городского пляжа, сотрудники МЧС спасли девушку, оказавшуюся в воде, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС РК, инцидент произошёл во время патрулирования: спасатели заметили человека, находящегося в воде без средств защиты, и незамедлительно пришли на помощь. Девушку 1990 года рождения доставили на берег.
"Как выяснилось при катании на буксируемом надувном водном аттракционе типа “банан” она упала в воду", - сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- Прокурор: Кайрат добивалась разблокировки счетов ИП через сотрудника Kaspi
- В суде рассказали, как Перизат Кайрат разыграла благотворительный спектакль
- Аферу на миллионы сорвали в петропавловском ТРЦ
- В Казахстане изменится процедура записи к врачу
- Воспитанники Центра адаптации несовершеннолетних из Алматы переехали в Конаев