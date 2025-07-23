  • 23 Июля, 06:49
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Сотрудники МЧС спасли вытащили женщину из воды на Капчагайском водохранилище

При катании на буксируемом надувном водном аттракционе типа “банан” она упала в воду.

Сегодня, 05:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:43
Сегодня, 05:43
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Фото: МЧС РК

В городе Конаев, на Капчагайском водохранилище в районе городского пляжа, сотрудники МЧС спасли девушку, оказавшуюся в воде, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, инцидент произошёл во время патрулирования: спасатели заметили человека, находящегося в воде без средств защиты, и незамедлительно пришли на помощь. Девушку 1990 года рождения доставили на берег.

"Как выяснилось при катании на буксируемом надувном водном аттракционе типа “банан” она упала в воду", - сообщили в ведомстве.

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