В городе Конаев, на Капчагайском водохранилище в районе городского пляжа, сотрудники МЧС спасли девушку, оказавшуюся в воде, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, инцидент произошёл во время патрулирования: спасатели заметили человека, находящегося в воде без средств защиты, и незамедлительно пришли на помощь. Девушку 1990 года рождения доставили на берег.