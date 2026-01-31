Американские правоохранительные органы расследуют заявления о том, что сотрудники Meta якобы могли получать доступ к сообщениям пользователей WhatsApp, несмотря на заявленную приватность и шифрование, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Bloomberg, ознакомившийся с документами.

По информации издания, агенты Министерства труда США изучают заявления бывших подрядчиков Meta, которые утверждают, что имелся "неограниченный" доступ к перепискам. Эти сведения противоречат публичным заявлениям компании о конфиденциальности мессенджера.

Представитель Meta Энди Стоун заявил агентству, что "это невозможно: ни сотрудники, ни подрядчики WhatsApp не могут читать зашифрованные сообщения пользователей".

Ранее, 26–27 января, миллиардер Илон Маск поддержал основателя Telegram Павла Дурова, который критиковал безопасность WhatsApp. Маск отметил, что слова Дурова "правдивы", а сам Дуров заявил, что доверять WhatsApp "нужно быть полным идиотом", указав на множество уязвимостей в реализации шифрования.