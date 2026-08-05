  • Главная
  • Новости
  • Сотрудники одной из авиакомпаний Франции объявили забастовку из-за условий труда

Сотрудники одной из авиакомпаний Франции объявили забастовку из-за условий труда

Профсоюзы готовы отменить уведомление о забастовке, если администрация согласится на их требования.

5 Августа 2026, 08:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report 5 Августа 2026, 08:54
5 Августа 2026, 08:54
42
Фото: Report

Профсоюзы, представляющие работников авиакомпании easyJet France, объявили о проведении забастовки с 7 августа по 2 сентября. Причиной стали разногласия по поводу условий труда.

Как сообщают французские СМИ, точные даты и формат акций протеста пока уточняются.

Представители сотрудников при этом заявили о готовности продолжить переговоры с руководством авиакомпании.

Профсоюзы готовы отменить уведомление о забастовке, если администрация easyJet France согласится на их требования и пойдет на компромисс в ходе переговоров.

Самое читаемое

Наверх