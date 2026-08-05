Сотрудники одной из авиакомпаний Франции объявили забастовку из-за условий труда
Профсоюзы готовы отменить уведомление о забастовке, если администрация согласится на их требования.
5 Августа 2026, 08:54
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5 Августа 2026, 08:545 Августа 2026, 08:54
42Фото: Report
Профсоюзы, представляющие работников авиакомпании easyJet France, объявили о проведении забастовки с 7 августа по 2 сентября. Причиной стали разногласия по поводу условий труда.
Как сообщают французские СМИ, точные даты и формат акций протеста пока уточняются.
Представители сотрудников при этом заявили о готовности продолжить переговоры с руководством авиакомпании.
Профсоюзы готовы отменить уведомление о забастовке, если администрация easyJet France согласится на их требования и пойдет на компромисс в ходе переговоров.
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