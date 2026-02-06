В связи с обильным снегопадом сотрудники БПП организовали дежурства вблизи общеобразовательных учреждений и на наиболее загруженных улицах города, сообщает BAQ.kz.

Основная задача сотрудников — обеспечение безопасности пешеходов и автомобилистов, помощь детям по пути в школы, а также содействие гражданам в сложных дорожных и погодных условиях.

Особое внимание уделяется территориям с повышенным риском травматизма: пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и подходам к образовательным учреждениям.

Сотрудники БПП помогают жителям ориентироваться в сложной обстановке, при необходимости оказывают поддержку пожилым людям и родителям с детьми, а также взаимодействуют с коммунальными службами для оперативного устранения последствий снегопада.

Работа по обеспечению общественной безопасности будет продолжена до полной стабилизации погодной ситуации.