Сотрудники полиции оказывают помощь жителям Кокшетау в условиях обильного снегопада
В связи с обильным снегопадом сотрудники БПП организовали дежурства вблизи общеобразовательных учреждений и на наиболее загруженных улицах города.
Основная задача сотрудников — обеспечение безопасности пешеходов и автомобилистов, помощь детям по пути в школы, а также содействие гражданам в сложных дорожных и погодных условиях.
Особое внимание уделяется территориям с повышенным риском травматизма: пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и подходам к образовательным учреждениям.
Сотрудники БПП помогают жителям ориентироваться в сложной обстановке, при необходимости оказывают поддержку пожилым людям и родителям с детьми, а также взаимодействуют с коммунальными службами для оперативного устранения последствий снегопада.
Работа по обеспечению общественной безопасности будет продолжена до полной стабилизации погодной ситуации.
