В Астане в рамках MEDIA WEEK 2025 состоялся мастер-класс "Как работать с источниками информации в эпоху искусственного интеллекта", организованный командой АО "Qazcontent". Мероприятие было направлено на развитие цифровых навыков журналистов интернет-изданий и всех, кто интересуется современными инструментами медиасферы. Ведущими мастер-класса стали SEO-специалист Qazcontent Аршат Ораз и журналист BAQ.KZ Анеля Осерхан.

Спикеры представили практические кейсы и инструменты, которые помогают журналистам использовать искусственный интеллект для анализа данных, проверки фактов и оптимизации редакционных процессов. По словам Аршата Ораза, ИИ открывает новые возможности для создания контента, ускоряя сбор информации и обеспечивая точность при работе с источниками.

Анеля Осерхан отметила, что современные технологии позволяют журналистам сосредоточиться на смысле и достоверности материалов.

"Искусственный интеллект не заменяет журналиста, а помогает ему. Он снимает рутину, автоматизирует поиск, но ответственность за интерпретацию фактов и этичность публикаций по-прежнему остаётся за человеком", — подчеркнула журналист.

Мастер-класс прошёл в интерактивном формате: участники задавали вопросы о цифровых инструментах и делились опытом использования ИИ в редакционной практике. Мероприятие стало частью образовательной программы MEDIA WEEK 2025, направленной на развитие компетенций журналистов в условиях стремительной цифровизации медиа.