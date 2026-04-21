Сотрудники СОБРа сняли мужчину с крыши многоэтажки в Усть-Каменогорске
Мужчина предположительно, намеревался спрыгнуть.
В Усть-Каменогорске сотрудники полиции предотвратили возможную трагедию, оперативно отреагировав на сообщение о мужчине, находившемся на крыше жилого дома.
Как сообщили в ДП ВКО, инцидент произошёл 20 апреля. На канал «102» поступила информация о неизвестном, который вел себя неадекватно и, предположительно, намеревался спрыгнуть с крыши многоэтажки.
На место незамедлительно прибыли полицейские. Как выяснилось, на крыше 9-этажного дома по улице Серикбаева находился 37-летний житель региона.
Благодаря слаженным действиям правоохранителей и переговорам удалось избежать трагедии. В операции приняли участие старший оперуполномоченный Ульбинского отдела полиции Азат Баймадиев, а также сотрудники СОБР ДП Восточно-Казахстанской области. Координацию действий осуществлял начальник отдела, полковник полиции Ринат Зубаиров.
Мужчину благополучно сняли с крыши и передали медикам для оказания необходимой помощи.
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области призвали граждан не оставаться равнодушными и при выявлении подобных ситуаций незамедлительно обращаться в полицию.
