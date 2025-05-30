В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Центра обслуживания населения (ЦОН), подозреваемых в организации канала незаконной миграции через подделку документов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе масштабной проверки миграционной службы и полиции выявлена преступная схема, в рамках которой сотрудники ЦОН оформляли поддельные разрешения на пребывание и работу иностранным гражданам. Таким образом мигранты получали возможность легализоваться и работать в Казахстане без законных оснований.

Расследование установило, что злоумышленники действовали с целью личной выгоды, злоупотребляя служебным положением и нарушая миграционное законодательство. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 394 Уголовного кодекса РК "Незаконное изготовление или сбыт поддельных документов".

Кроме того, в результате оперативных мероприятий задержаны несколько иностранных граждан, нелегально трудившихся на территории страны, а также работодатели, использовавшие их услуги без оформления разрешений. Полиция продолжает работу по выявлению всех участников преступной схемы и пресечению нелегальной миграционной деятельности.

МВД напоминает гражданам и работодателям о необходимости строго соблюдать миграционные правила и предупреждает о неизбежных уголовных последствиях за их нарушение.