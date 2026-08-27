В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан показания дала фельдшер Городской станции скорой медицинской помощи Актамак Сыздыкова. Она рассказала, что по внутренним инструкциям сотрудники скорой не должны были заходить в потенциально опасную зону, однако на месте происшествия медики вошли туда, чтобы оказать помощь пострадавшим, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Сыздыковой, после происшествия на место прибыла еще одна бригада скорой помощи с Алматинской подстанции. Ее сотрудники помогали переносить Улдану Мырзуан и загружать носилки в автомобиль.

«Подъехала еще одна бригада с Алматинской подстанции. Они тоже нам помогли: придерживали носилки и помогли загрузить Улдану», – рассказала свидетельница.

В ходе допроса Сыздыкову спросили о требованиях техники безопасности, которые действовали для медиков при подобных вызовах.

«По технике безопасности мы не должны были заходить в этот проем. Но так как, там находились люди, сотрудников МЧС не было, поэтому нам пришлось зайти и оказывать помощь. По нашим внутренним инструкциям мы не должны заходить на место ЧС», – сказала она.

Название конкретного приказа или нормативного акта фельдшер назвать не смогла.

На вопрос, кто принял решение войти в опасную зону, Сыздыкова ответила, что отдельного распоряжения не было.

«Честно говоря, никто такого решения не принимал. Там был ажиотаж. Получилось так, что мы разделились: я пошла в одну сторону, Улдана – в другую», – пояснила она.

По словам свидетельницы, перед каждой сменой сотрудники скорой проходят инструктаж по технике безопасности и расписываются в специальном журнале. Она также уточнила, что при подобных происшествиях медики должны ждать сотрудников экстренных служб и не заходить в зону, где сохраняется риск повторного обрушения.

Сыздыкова сообщила, что при поступлении вызова уже была информация об обрушении. При этом специальных средств защиты у прибывших сотрудников скорой помощи не было.

После трагедии на Городской станции скорой медицинской помощи провели служебную проверку. Сыздыкова участвовала в ней и давала объяснения, однако, по ее словам, результаты этой проверки сотрудникам не сообщили.

«Я участвовала в служебной проверке и рассказывала все то же самое, что сейчас в суде. Чем она закончилась, нам не сказали. Привлекали ли кого-либо к дисциплинарной ответственности, я не знаю», – сказала она.

Свидетельница также сообщила, что после трагедии сотрудникам станции ежедневно напоминают о соблюдении техники безопасности и необходимости держаться на расстоянии от потенциально опасного места происшествия.

Суд продолжает заслушивать свидетелей и исследовать обстоятельства гибели Улданы Мырзуан.