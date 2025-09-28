Один из крупнейших финансовых институтов Японии — Sumitomo Mitsui Banking Corporation — объявил о планах сделать декретный отпуск обязательным для сотрудников мужского пола, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на японские СМИ.

Согласно новым правилам, которые планируется ввести с 2028 года, мужчины, ставшие отцами, будут обязаны взять оплачиваемый месячный отпуск. Более того, банк намерен поощрять их за это дополнительным бонусом в размере 50 тыс. иен (около 334 долларов США по текущему курсу).

В настоящее время в компании уже действует практика отпусков по уходу за ребёнком для мужчин, однако их продолжительность составляет всего 12 дней, и решение о том, брать ли его, остаётся за самим сотрудником. Новый подход направлен на то, чтобы нормализовать участие мужчин в уходе за детьми и изменить устоявшиеся социальные стереотипы, согласно которым отпуск после рождения ребёнка считается для мужчин неуместным.

По данным правительства Японии, в 2024 году рекордное количество мужчин воспользовались правом на декрет — 40,5% работников компаний. Среди женщин этот показатель составил 86,6%. В Sumitomo Mitsui надеются, что обязательный отпуск поможет сократить этот разрыв и поддержать равенство ролей родителей в семье.