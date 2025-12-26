В Астане полицейские задержали 49-летнюю женщину, сотрудницу одного из банков города, подозреваемую в незаконном снятии крупных денежных средств со счетов жителя столицы, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, женщина познакомилась с потерпевшим через общую знакомую. Когда мужчина уехал за границу, подозреваемая убедила его занять деньги и записать видео с разрешением на снятие средств. Вечером с его счета было списано около 18 миллионов тенге.

Позже, используя свои служебные полномочия, она сняла еще 17 миллионов тенге со счета жены потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 34 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Полиция призывает граждан быть осторожными при передаче разрешений на финансовые операции и тщательно проверять любые запросы, связанные со снятием или переводом денежных средств.