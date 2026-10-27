Сотрудница МЧС из Павлодарской области стала чемпионкой Казахстана по ММА

Сотрудница Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Айда Аблаева стала чемпионкой Казахстана по смешанным единоборствам (ММА). Спортсменка, представляющая клуб Batyr Team, завоевала золотую медаль на национальном первенстве в Астане.

Аблаева выступала в разделе Traditional в весовой категории до 54 кг. По итогам соревнований она заняла первое место.

Следующим этапом для спортсменки станет чемпионат мира по ММА, который пройдёт с 1 по 7 ноября в Тбилиси (Грузия). Там Аблаева будет представлять Казахстан в возрастной категории 18–20 лет и весовой категории до 52,2 кг.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области поздравили спортсменку с победой и пожелали ей успешного выступления на международной арене.