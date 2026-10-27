Сотрудница МЧС из Павлодарской области стала чемпионкой Казахстана по ММА
Айда Аблаева завоевала золото в Астане и представит страну на чемпионате мира в Грузии.
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Сотрудница Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Айда Аблаева стала чемпионкой Казахстана по смешанным единоборствам (ММА). Спортсменка, представляющая клуб Batyr Team, завоевала золотую медаль на национальном первенстве в Астане.
Аблаева выступала в разделе Traditional в весовой категории до 54 кг. По итогам соревнований она заняла первое место.
Следующим этапом для спортсменки станет чемпионат мира по ММА, который пройдёт с 1 по 7 ноября в Тбилиси (Грузия). Там Аблаева будет представлять Казахстан в возрастной категории 18–20 лет и весовой категории до 52,2 кг.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области поздравили спортсменку с победой и пожелали ей успешного выступления на международной арене.
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