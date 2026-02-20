В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкент рассмотрено уголовное дело в отношении десяти подсудимых, один из которых совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, передает BAQ.KZ.

Подсудимые обвинялись в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем, подкупе свидетеля с целью дачи ложных показаний, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды.

Суд установил, что подсудимая К. в 2024–2025 годах рекламировала в социальных сетях инвестиционный проект, обещая вкладчикам высокий доход. Путем переводов и наличных расчетов она привлекла денежные средства в особо крупном размере — более 600 млн тенге.

Кроме того, с целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия следов преступления, она перечислила деньги на банковский счет свидетеля за дачу заведомо ложных показаний. Остальные девять фигурантов предоставляли вкладчикам банковские реквизиты, принимали чеки и тем самым содействовали функционированию пирамиды.

Вина подсудимых подтверждена совокупностью доказательств, собранных по делу. Прокурор настаивал на реальных сроках лишения свободы, потерпевшие просили вынести законное решение, а сами подсудимые частично признали вину и просили не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — у семи подсудимых имеются малолетние дети, отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал подсудимую К. виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса и назначил ей 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания отсрочено на один год.

Девять других подсудимых признаны виновными в пособничестве деятельности финансовой пирамиды и приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 7 лет. В отношении шести из них отбывание наказания отсрочено на три года. Подсудимому, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, наказание назначено условно с установлением пробационного контроля сроком на один год.

Также всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций. Гражданские иски удовлетворены частично.