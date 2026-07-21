Социальная модель Казахстана – лидер в Центральной Азии

Повышение качества жизни граждан – главная цель проводимых в Казахстане реформ, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Правовая защита института семьи впервые закреплена в новой Конституции.

На социальную сферу Правительство направляет свыше 60% консолидированного бюджета.

"Повышение внимания к институту семьи является логическим продолжением курса Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. За последние годы в Казахстане сформирована целостная система поддержки семьи, материнства и детства. Усилена законодательная защита женщин и детей, ужесточена ответственность за семейно-бытовое насилие, сталкинг и принуждение к браку. Мы одни из первых в Центральной Азии пошли на такие решительные шаги. Это результат совместной работы государственных органов, гражданского общества, экспертного сообщества и средств массовой информации", – отметила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева в интервью Zakon.kz.

О внимании государства к социальной сфере говорит и статистика. К примеру, материнская смертность в стране за годы независимости снизилась более чем 6 раз. На 35% этот показатель сократился только за последние три года, младенческая смертность – на 24% и это самые низкие показатели в истории независимого Казахстана.

Известный политический обозреватель, писатель и телеведущий Леонид Млечин (Российская Федерация) особое внимание обращает на подъем рождаемости в Казахстане. Ежегодно в стране рождается 335 тыс. детей, а естественный прирост населения превышает 200 тыс. человек.

"Причина очевидна – жизнь в Казахстане воспринимается как надежная, стабильная и перспективная. Политика Президента Касым-Жомарта Токаева создает ощущение социального комфорта и надежности. И делает большие семьи привлекательными. А высокая рождаемость – это гарантия будущего. Появится больше талантливых и предприимчивых людей, которые будут двигать страну вперед. Но, конечно же, нужны дополнительные детские сады и школы, спортивные учреждения. Нужно жилье! И что важно, в Казахстане существует несколько проектов льготных займов на приобретение квадратных метров. Прежде всего для тех, кто живет на селе. Введено и субсидирование аренды для социально уязвимых слоев населения", – говорит Леонид Млечин.

Политолог, старший научный сотрудник Института башкирской энциклопедии Академии наук Республики Башкортостан Александр Кобыскан считает, что за счет гибкости и адресности социальная модель Казахстана является бесспорным лидером в регионе Центральной Азии. В стране действует 41 вид социальных выплат. Только в этом году на поддержку семей с детьми предусмотрено 974 млрд теңге – за 4 года сумму увеличили почти вдвое. Выплаты по уходу за малышами казахстанцы получают до полутора лет. До трёх родители могут находиться в отпуске с сохранением рабочего места. Пособия многодетным в Казахстане назначаются независимо от уровня доходов. Сегодня такие выплаты получают более 634 тыс. семей.

"Если сравнить ключевые параметры: средний размер пенсии, пособий по беременности и родам, объем социальных расходов на душу населения, то Казахстан значительно опережает Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Это объясняется как более высоким уровнем экономического развития, так и целенаправленной государственной политикой, ориентированной на социальную защиту. Что касается более глобального сравнения, в 2026 году на социальную сферу в Казахстане направят 6,8 трлн теңге, что составляет 3,7% от ВВП. Да, это пока меньше, чем в классических социальных государствах Северной Европы, но важно учитывать, что Казахстан – развивающаяся экономика, и такой уровень – весьма солидный показатель", – говорит старший научный сотрудник Института башкирской энциклопедии Академии наук Республики Башкортостан Александр Кобыскан.

Особый акцент государство делает не только на социальное благополучие, но и на безопасность граждан. Это – один из показателей зрелости правовой системы. В стране сейчас работают 160 Центров поддержки семьи, усилена уголовная ответственность за преступления, совершенные в отношении женщин и детей.

"В долгосрочной перспективе снижение уровня домашнего насилия дает не только социальный, но и экономический эффект. Сокращаются расходы на здравоохранение, социальную поддержку и судебную систему, а также расширяются возможности участия женщин в экономической и общественной жизни. Поэтому данные законодательные изменения можно рассматривать как важный шаг от модели государства социальной поддержки к модели полноценного социального государства, в котором безопасность и достоинство граждан являются ключевыми государственными приоритетами", – считает независимый эксперт Зарина Есбулатова.

В Казахстане формируют переход от политики помощи к политике возможностей. По словам председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, государство поддерживает тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Однако стратегической задачей является создание условий, при которых таких ситуаций становится меньше. Именно поэтому особое внимание уделяется не только социальной поддержке граждан, но и укреплению института семьи и развитию человеческого капитала.